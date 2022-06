Tonali, vacanza da rossonero: che festa al Milan Club New York

Esauriti gli impegni con la nazionale italiana, giunti al termine della miglior annata della carriera, Sandro Tonali si sta godendo le vacanze prima di tornare a tuffarsi nel pianeta Milan in vista di una stagione impegnativa, che vedrà la squadra di Pioli impegnata nella difesa dello scudetto con l’obiettivo di fare più strada in Champions League, dove nella scorsa stagione la corsa dei rossoneri si è fermata già al termine della fase a gironi.

Tonali negli States pensando al Milan Neppure in ferie, tuttavia, Tonali sembra riuscire a… staccarsi il rossonero di dosso. Il centrocampista, che sta trascorrendo le vacanze insieme alla fidanzata Giulia Pastore negli Stati Uniti, ha fatto tappa al Milan Club New York. Una visita più che gradita dalla folta colonia di tifosi rossoneri residenti nella Grande Mela, come si evince dalla foto pubblicata dal giocatore sul proprio account Instagram.

L'omaggio del Milan Club New York a Sandro Tonali L’istanteanea riprende Sandro e Giulia letteralmente circondati dall’entusiasmo dei tifosi rossoneri, tra sorrisi smaglianti e l’inevitabile sciarpa d’ordinanza griffata “New York rossonera”, con alle spalle un gran numero di sciarpe appese provenienti dai Milan Club di ogni parte degli Stati Uniti e non solo. "Un weekend indimenticabile con due persone genuine, umili, e disponibili - il saluto del Milan Club - Grazie Sandro e Juliette per averci regalato un’esperienza che non dimenticheremo mai. New York è rossonera ed ora New York è anche casa vostra! Un abbraccio e ci vediamo presto!".