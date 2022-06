Milan, ufficializzate altre due amichevoli: sfida di lusso a Marsiglia

Il cammino precampionato del Milan prende sempre più forma con due nuove imperdibili amichevoli. I campioni d'Italia, che si ritroveranno a Milanello il prossimo 4 luglio agli ordini di mister Stefano Pioli , sono pronti ad affrontare infatti nuove sfide estive per non farsi trovare impreparati in vista della stagione nella quale i rossoneri sono chiamati a confermarsi in campionato.

Milan, sfida di cartello al Vélodrome

I rossoneri, come già ufficializzato nelle scorse settimane, il 16 luglio saranno impegnati a Colonia contro i padroni di casa nella Telekom Cup per poi, prima di partire alla volta della seconda parte del ritiro in Austria, volare verso l'Ungheria. Infatti sabato 23 luglio i rossoneri affronteranno i padroni di casa del Zalaegerszegi TE alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, con fischio d'inizio previsto per le 18.00.

Tra il 24 e il 27 sarà poi tempo di spostarsi per alcuni giorni di allenamenti a Villach, dove i rossoneri prepareranno una sfida di cartello. Domenica 31 luglio, alle 18.00, il Milan è infatti atteso alla sfida del Vélodrome contro il Marsiglia di Jorge Sampaoli e delle ex conoscenze della Serie A Milik, Pau Lopez, Under e Lirola.