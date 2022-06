Pioli sul calendario del Milan: “Inizio competitivo”

Il computer ha inventato il prossimo calendario di Serie A anche per il Milan, che si presenta ai nastri di partenza con il titolo di campione d'Italia da difendere. Non sarà un inizio facile, secondo il sorteggio, per i rossoneri, a parere dell'allenatore Stefano Pioli. Ma, mai frase fatta è più usata come in questo periodo, alla fine bisognerà affrontare tutti i 19 avversari. Prima o dopo.