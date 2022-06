La Uefa celebra Maldini: il video del celebre tunnel a Eboué

In attesa che il regalo più bello glielo faccia la nuova proprietà del Milan, ufficializzando il sospirato rinnovo del contratto come dirigente del club che ha scandito tutta la sua carriera, Paolo Maldini incassa gli auguri per il 54° compleanno anche dall’Uefa.

Maldini, dalla gioia per lo scudetto all'attesa per il rinnovo Poco più di un mese dopo la festa scudetto l’ex capitano e attualmente responsabile dell’area tecnica del club rossonero è ancora in attesa della firma sul prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno, ma aspettando buone nuove Maldini si è ritagliato qualche ora di serenità in famiglia e con gli amici, “incassando” però tantissimi auguri da parte di personalità calcistiche da tutto il mondo.

La Uefa esalta Maldini: "Un difensore completo e di classe" Particolarmente significativi quelli arrivati dall’Uefa e in particolare dall’account Instagram della Champions League, una competizione che Paolo Maldini conosce bene per averla vinta cinque volte in carriera con la maglia del Milan. "Il difensore completo mette in mostra la sua classe, Paolo Maldini oggi compie 54 anni" si legge come didascalia a un video che racchiude le più belle giocate di Maldini nella competizione, mentre nell’altro, sempre attraverso un video, viene riproposto il celebre tunnel realizzato il 4 marzo 2008 a 39 anni all’esterno dell’Arsenal Emmanuel Eboué, corredato dal commento: “Un 39enne Maldini scherza Eboue nel 2008. Buon compleanno, Paolo!”. Fu quella, tra l'altro, l'ultima delle partite giocate in Champions in carriera da Maldini.