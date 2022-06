Il Milan alla svolta: i rinnovi, Origi e poi finalmente i colpi

MILANO - Priorità ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Domani comincia una settimana importantissima per il mercato del Milan e per la dirigenza rossonera. Dopo una lunga fase di trattative, specialmente su programmi futuri del club e sull’impostazione del mercato, domani dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca per il prolungamento dei due dirigenti. Due anni con opzione sulla terza stagione per Maldini e Massara. Domani sera i tifosi del Milan potranno abbracciare anche il primo acquisto dell’estate, perché dovrebbe sbarcare in città Divock Origi, attaccante che vorrà rilanciarsi dopo mesi non facilissimi a Liverpool. Martedì dovrebbe svolgere le visite mediche e poi firmare per quattro anni.