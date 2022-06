“Milan probabile avversario del Barcellona per il Gamper”

Mentre il Barcellona continua a valutare azioni legali contro la Roma che ha rescisso unilateralmente il contratto per essere avversaria dei blaugrana al Gamper , Sport fa sapere che il probabile sostituto dei giallorossi di Mourinho sarà il Milan campione d'Italia in carica. Anche quest'anno, il 6 agosto, il Barcellona riunirà per l'evento la squadra maschile e quella femminile al Camp Nou.

“Milan test impegnativo per Xavi”

Se anche gli ultimi dettagli verranno definiti, il Barcellona di Xavi affronterà dunque un test impegnativo contro il Milan di Pioli, che ha rivinto il campionato 11 anni dopo l'ultima volta. Curiosità: nella squadra femminile ci sarà Laia Codina, che l'anno scorso ha giocato proprio in prestito nelle rossonere per poi tornare al Barça quest'estate.

Il Barcellona, nel comunicato in cui si parla del forfait della Roma, fa sapere di voler chiedere i danni per una “decisione inaspettata e ingiustificata”, che finisce per arrecare danni sia alla squadra sia ai tifosi. I blaugrana avevano già apparecchiato la tavola per il ritorno al Camp Nou di Josè Mourinho, grande avversario sulla panchina del Real Madrid ma anche quando era tecnico dell'Inter. Seppur in quello che è solo un torneo estivo, la rivalità con lo Special One avrebbe contribuito a richiamare tifosi sugli spalti.