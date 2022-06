Milan, ore decisive per Maldini e Massara: formulata la proposta di rinnovo

Milan, tifosi in attesa per conoscere il futuro di Paolo Maldini

Meno di 40 giorni dopo la trionfale conclusione della Serie A 2021-’22, lo stallo in casa rossonera è totale, ma il tempo dell’attesa è finito. Il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird Capital ha rallentato le trattative per il prolungamento dei due dirigenti, ma i tifosi e tutto l’ambiente hanno bisogno di certezze a meno di una settimana dal raduno e il mercato deve cominciare, così la decisione non può più attendere.

Milan, formulata la proposta di rinnovo a Maldini e Massara

Così, proprio sulla linea del traguardo qualcosa sembra essersi mosso. Al termine di un lungo scambio di bozze tra gli avvocati delle due parti tra Milano e New York i due dirigenti avrebbero ricevuto via mail il contratto definitivo, già formalizzato dalla proprietà rossonera e pronto per essere firmato. Tutto fatto, quindi? Non ancora, perché Maldini e Massara si sarebbero presi qualche ora di riflessione.