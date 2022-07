Massara ancora uomo Milan: ma una volta lo spaventò parecchio

Nel settembre del 1992, un attaccante spaventò moltissimo il Milan di Capello . Trent'anni dopo quell'uomo, ormai dirigente sportivo, ha firmato per altri anni come uomo mercato del Diavolo scudettato. Lui, Frederic Ricky Massara , uno dei maggiori artefici del titolo grazie alle intuizioni in sede di calciomercato. Lui, che quel pomeriggio all'Adriatico, alimentò il sogno del Pescara e l'incubo dei rossoneri.

Metti su una panchina Galeone ; in campo, poi, aggiungi l'estro di un giovane Max Allegri e la rapidità di un attaccante come Massara . Avrai una squadra spettacolare, bella da vedere, ma troppo perforabile in difesa. E infatti, quel Pescara, retrocederà con 73 gol al passivo. Ma quel pomeriggio di settembre 1992 è ancora una giornata da ricordare. La neopromossa la settimana prima ha espugnato l'Olimpico di Roma contro i giallorossi e galleggia all'altezza dei sogni.

Arriva il Milan campione d'Italia per l'esordio in casa. Passano pochi secondi e gli abruzzesi sono già avanti grazie ad Allegri su cross proprio di Massara e colpo di testa di Borgonovo a spiazzare la difesa. Tra il 3' e il 6', però, Maldini (toh) e Lentini ribaltano la situazione. Tra l'11' e il 14', però, Franco Baresi firma due autogol spiazzando Antonioli: 3-2 per il Pescara.

Al 23' continua il valzer dei gol e sembra il momento topico della partita perché Galeone si porta sul 4-2. Allegri è imprendibile e lancia per la velocità di Massara che, beffato il fuorigioco, se ne va solo verso Antonioli, lo dribbla e con grande freddezza firma il poker. I tifosi sono in visibilio. Massara conferma di essere meritevole del coro ideato tutto per lui: “Mi innamoro solo se assomiglia a Massara”. La storia di quel pomeriggio però è ancora tutta scrivere: l'uragano Van Basten, con una tripletta, spezzerà il sogno pescarese. Per Massara resterà un pomeriggio da ricordare.

Massara: in quel torneo di Serie A altri due gol

Massara troverà poi ancora la via della rete all'ottava giornata contro l'Inter – altra squadra per cui ha lavorato – e alla tredicesima contro la Sampdoria. Chiuderà con 27 presenze complessive, ma purtroppo con l'ultimo posto a causa di 23 sconfitte subite, clamorose imbarcate e molti cambi di allenatori.