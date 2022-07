Milan, altra amichevole 'europea': il 27 luglio il Wolfsberger

Inserita un'altra amichevole internazionale per il Milan durante la preparazione estiva. A Colonia, Zte e Marsiglia si aggiunge infatti il nome del Wolfsberger , che i rossoneri allenati da Stefano Pioli affronteranno mercoledì 27 luglio alle ore 19 a Villach. Un appuntamento in più per i campioni d'Italia in vista dell'inizio del campionato di Serie A.

Ricordiamo in breve il programma estivo dei rossoneri. Il 16 luglio la prima uscita in Germania per affrontare il Colonia nella Telekom Cup. Una settimana dopo, il 23 luglio, si va in Ungheria, a Zalaegerszeg, per affrontare i padroni di casa dello Zalaegerszegi Te. Dopo la partita contro il Wolfsberger, il 31 luglio sarà la volta della sfida al Marsiglia in Francia in Provenza. Non è escluso che nel calendario vengano inserite altre uscite per il Milan, che si ritrova domani a Milanello per l'inizio della preparazione estiva.