Tutto il Milan unito intorno a Pioli, il tecnico dei miracoli

Dimenticando il giugno perduto tra contrasti più o meno accentuati e visioni diverse poi riunificate intorno alle stesse figure, dall’emblema dell’unità Stefano Pioli è il caso di ripartire oggi, primo giorno del ritiro dei campioni d’Italia, per recuperare il terreno perduto (dixit Maldini). Perduto fino a un certo punto se proprio ieri sono emersi particolari istruttivi sul possibile arrivo di Hakim Ziyech che hanno datato l’inizio dei contatti tra rossoneri e lo staff del marocchino del Chelsea addirittura due settimane prima. D’altro canto lo stesso presidente del Milan Paolo Scaroni, nel “rammendare” l’immagine del club uscita malconcia dal tira e molla per il rinnovo del duo Maldini-Massara, ha utilizzato espressioni piene di zucchero filato per i due dirigenti e per la loro attività «non ci siamo mai fermati sul mercato» proseguita anche nel periodo scandito dalla tormentata trattativa riferita ai loro contratti. Il clima vissuto a Milanello e a casa Milan fino al 22 maggio scorso è indispensabile da ripristinare per tre motivi di fondo: 1) perché il calcio-mercato è appena cominciato e c’è tutto il tempo, oltre che le risorse, per completare i piani studiati nell’occasione; 2) perché nel calcio italiano ripetersi dopo lo scudetto è molto più complicato anche perché nel frattempo la concorrenza più agguerrita (Inter e Juve) è partita con largo anticipo; 3) perché il debutto in campionato del 13 agosto contro l’Udinese a San Siro è distante soltanto 40 giorni effettivi e il calendario del primo tratto di torneo ha un inizio in salita che non sarà semplice da scalare.