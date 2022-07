Milan, nel giorno del raduno svelata la nuova maglia home

Ecco la nuova maglietta del Milan tricolore. Il club e lo sponsor tecnico (Puma), con un video diffuso sui social, hanno presentato il kit da gara per le partite in casa dei rossoneri. Il modello si rifà a quello solito, ossia a strisce rosse e nere, ma con un tocco innovativo. Sul retro è posizionata la scritta 'Sempre Milan'. Il kit è ispirato a 'That Milan Touch', concept base della nuova campagna dedicata alla nuova maglietta del club.

Il nuovo kit home 2022-2023 è disponibile già da oggi nei Puma Store, online sul sito Puma.com, nei Milan Stadium Store, online sul sito rossonero e pure presso selezionati retailer nel mondo. La presentazione della nuova maglia è arrivata proprio nel giorno del raduno a Milanello, con la squadra di Stefano Pioli che già questa mattina disputerà un allenamento davanti ai tifosi, accorsi in massa al centro sportivo di Carnago. Del resto, nel video compare alla fine quello che possiamo definire un motto: “We are part of something”. E vale evidentemente per la squadra e per la tifoseria.