Milan, Messias: riscatto dal Crotone e rinnovo fino al 2025 a un passo

Manca ormai solo l'annuncio ufficiale, ma Junior Messias è al 100% un calciatore del Milan di Stefano Pioli . Questo, dopo il riscatto avvenuto nelle ultime ore dal Crotone , alle prese con la retrocessione in Serie C, la seconda nelle ultime due stagione.

Milan, per Messias riscatto con sconto dal Crotone

Il doppio salto all'indietro in categoria ha portato anche, in qualche modo, a una scontistica per il riscatto del Diavolo, che ha versato nelle casse della società pitagorica 4,5 milioni di euro, 900 mila euro in meno rispetto alla cifra inizialmente pattuita.