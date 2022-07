Milan, Ibrahimovic: ora l'obiettivo è 100 gol in rossonero

Non solo il traguardo della longevità, Zlatan Ibrahimovic vuole anche raggiungere un altro obiettivo: quello dei 100 gol con il Milan. Il 3 ottobre lo svedese farà 41 anni e spera di accelerare i tempi di recupero per segnare più reti possibili. Al momento, Ibra è a quota 92, dunque gliene mancano otto per farcela.

Ibrahimovic: quanta voglia di tornare in campo Ibrahimovic, che sta formalizzando gli ultimi dettagli per restare al Milan un altro anno, ha una voglia matta di tornare in campo per i record e per entrare ancora di più nella storia rossonera. Al momento, le 92 reti le ha segnate in 159 match disputati. Ha anche servito 35 assist, il che significa che è stato decisivo 127 volte in 159 partite. Ecco perché non si può negare che anche nell'ultima stagione, pur menomato dal ginocchio, sia stato decisivo anche in campo, non solo fuori con la sua personalità e il suo carisma.