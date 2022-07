Milan, sabato di allenamento tra lavoro aerobico e passaggi lunghi

Mattinata di lavoro per il Milan , tra esercizi aerobici e lavori col pallone. La giornata del gruppo squadra a disposizione di Stefano Pioli è cominciata nella Club House di Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di lavoro odierna.

Dal report diffuso dal club rossonero: "Gruppo in palestra alle 10.30 per iniziare con l'attivazione muscolare svolta con l'ausilio dei tappetini e degli ostacoli. A seguire, ulteriori esercizi aerobici prima di iniziare, sul campo ribassato, una serie di esercitazioni sul possesso palla. Subito dopo la squadra ha eseguito alcuni allunghi e passaggi sulla lunga distanza. Una partita da tre tempi da quindici minuti a campo ridotto contro la Primavera ha chiuso la sessione odierna".

Milan, domenica di riposo. Il programma delle amichevoli estive

Domenica di riposo, ora per Maignan e compagni, che si ritroveranno lunedì in occasione di un'altra settimana di lavoro precampionato. La prima amichevole che sosterrà il Milan sarà sabato prossimo, 16 luglio, contro il Colonia al "RheinEnergieStadion". Dopodiché, nell'ordine, match in Ungheria contro lo Zalaegerszegi TE (23 luglio), contro il Wolfsberger a Klagenfurt (in Austria, il 27 luglio). Domenica 31 luglio, chiusura al Vélodrome con Olympique Marsiglia-Milan.