Milan, 3-0 al Lemine Almenno nella prima uscita: brillano Rebic e Adli

Prima sgambata per il Milan, che dopo poco più di una settimana di allenamenti nella quiete del ritiro di Milanello ha battuto per 3-0 il Lemine Almenno , formazione dell’Eccellenza lombarda.

Milan, tutto facile nella prima amichevole della stagione

Più che una vera e propria amichevole, quello contro la formazione dilettantistica del piccolo centro del bergamasco è stato un allenamento congiunto, suddiviso in tre frazioni da 20 minuti, ma Pioli, in attesa di buone nuove dal mercato, ha comunque potuto trarre discrete indicazioni in particolare dal giocatore più atteso, Ante Rebic.