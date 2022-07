Milan, Giroud: "Bello ripartire con i gol, impressionato da Adli"

Olivier Giroud ha cominciato la stagione come aveva finito la precedente: con una doppietta. L'attaccante del Milan , che ha deciso la sfida amichevole contro il Colonia , ai microfoni del canale tematico del club rossonero ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria in Germania.

Giroud: "Impressionato dalle qualità di Adli"

All'attaccante transalpino è stato chiesto un giudizio su Yacine Adli: "Mi chiama sempre, come un ragazzino... Penso che sia importante fare tutte le cose giuste per dargli una bella accoglienza. Lui è un bravo ragazzo, sa che deve imparare. Sono impressionato dalle sue qualità, può fare assist e corre anche tanto. È un bel plus per la squadra, ha bisogno di calmarsi un po’ qualche volta, ma è un bravo ragazzo e sono felice che sia qua, nel grande Milan".