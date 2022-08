Milan, Calabria è il nuovo capitano: l'ufficializzazione via social

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, il Milan ha ufficializzato il nome del nuovo ca p itano, che erediterà la fascia da Alessio Romagnoli , passato alla Lazio a parametro zero dopo sette stagioni in rossonero.

Il “prescelto” è Davide Calabria e non si tratta certo di uno scoop, dal momento che l’esterno difensivo nativo di Brescia era stato di fatto già il detentore della fascia per buona parte della scorsa stagione, durante la quale Romagnoli ha disputato solo 19 partite, non riuscendo a recuperare la maglia da titolare neppure dopo il grave infortunio al ginocchio subito da Simon Kjaer .

Milan, Davide Calabria e la tradizione dei capitani dal vivaio

Il Milan ha celebrato l’investitura ufficiale di Calabria attraverso un suggestivo video pubblicato sui propri canali social, nel quale il difensore viene ripreso nei momenti della “vestizione” della fascia. “Looking proud” la didascalia scelta dal club rossonero per commentare quei secondi emozionanti per tutti i tifosi del Milan e anche per lo stesso Calabria, classe '96, prodotto del vivaio del Milan, con cui ha esordito in Serie A il 30 maggio 2015 contro l’Atalanta. Con Calabria, peraltro, riparte la tradizione dei capitani cresciuti nel vivaio rossonero, che ha avuto interpreti leggendari negli anni ’70 e ’80, da Collovati a Franco Baresi, fino a Paolo Maldini e Massimo Ambrosini, l’ultimo in ordine di tempo nel 2013. Senza dimenticare Aldo Maldera, capitano nella stagione della stella, 1980-’81, del quale proprio il 1° agosto si è commemorato il decennale della scomparsa.