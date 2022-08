Milan, ultima sgambata in vista dell'amichevole contro il Vicenza

Rossoneri a Milanello per l'ultimo allenamento prima dell'amichevole tra Milan e Vicenza - neoretrocessa in Serie C - in programma domani, sabato 6 agosto, con fischio d'inizio alle 19 allo stadio Romeo Menti. Questa mattina presenti, per seguire il lavoro, come spesso accaduto in questi giorni, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.