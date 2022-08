Diretta Vicenza-Milan ore 19: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VICENZA - Ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato per il Milan campione d'Italia. I rossoneri saranno impegnati allo Stadio Romeo Menti di Vicenza contro i padroni di casa. La grande attesa è tutta sull'ultimo acquisto del Milan Charles De Ketelaere che potrebbe fare il suo debutto nella ripresa del match. Stefano Pioli avrà a disposizione tutta la rosa fatta eccezione del belag Divock Origi il quale sta proseguendo il suo recupero dall'infortunio.

SEGUI VICENZA-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Vicenza-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Vicenza-Milan è in programma alle 19 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza e sarà visibile in diretta su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell'emittente televisiva.

Vicenza-Milan, la probabile formazione di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Adli, Leao; Giroud. All. Pioli.