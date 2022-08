Milan, aspettando il mercato è emergenza a centrocampo

La goleada di Vicenza ha chiuso un precampionato più che soddisfacente per il Milan, ad eccezione del passo falso in Ungheria contro lo ZTE, frutto però anche dalla precaria condizione generale della squadra e della formazione con tanti giovani mandata in campo da Stefano Pioli.

Milan, a Vicenza gol e infortuni Al Menti ha esordito Charles De Ketelaere ed ha brillato ancora una volta Ante Rebic, la riscoperta più lieta dell’estate rossonera. Da ora in avanti però si comincerà a fare sul serio, visto che da lunedì inizierà la preparazione al debutto in campionato di sabato contro l’Udinese in un San Siro che sarà stracolmo. A turbare l’orizzonte di Pioli e dei tifosi sono però stati gli infortuni che hanno colpito la squadra nella notte di Vicenza, da Giroud neppure sceso in campo, a Tonali fermatosi per un guaio muscolare a inizio ripresa fino a Messias, un altro dei più brillanti dell’estate, vittima di una distorsione alla caviglia.

Ansia Milan, Tonali rischia un lungo stop La preoccupazione maggiore riguarda Tonali, che lunedì sarà sottoposto ad esami strumentali. Per il centrocampista della nazionale si sospetta una lesione al flessore che potrebbe anche tenerlo lontano dai campi per un mese. Decisamente una brutta notizia che va a restringere ulteriormente la già corta coperta di Pioli in mezzo al campo, dove ci si attende al più presto l’arrivo di rinforzi.