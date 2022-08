Milan, De Ketelaere show contro la Pergolettese: tripletta e 7-1 finale

Dopo i primi scampoli di partita nella vittoria di ieri contro il Vicenza , finalmente il nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere si presenta come si deve ai tifosi rossoneri, segnando una bellissima tripletta in meno di 30 minuti nell'allenamento di questa mattina contro la Pergolettese .

Il belga ha giocato solamente i primi 45', ma si è dimostrato già pronto, candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare per la prima partita di Serie A del Milan, in programma sabato 13 agosto alle 18.30 contro l'Udinese a San Siro.

La sfida finisce poi 7-1 in favore del Milan.