Milan, sospiro di sollievo: nessuna lesione muscolare per Tonali

Il Milan tira un grosso sospiro di sollievo: non è grave l'infortunio di Sandro Tonali , uscito dolorante per un problema ai flessori sabato scorso al 51' dell'amichevole contro il Vicenza. Questa mattina, il giocatore della Nazionale azzurra si è sottoposto agli esami alla clinica Madonnina che hanno escluso ci siano lesioni muscolo-tendinee . Lo ha reso noto il club rossonero.

Tonali: una speranza per l'Udinese

A questo punto, anche se è difficile, Tonali potrebbe essere a disposizione per la prima di San Siro contro l'Udinese in programma sabato prossimo. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno dallo staff sanitario.