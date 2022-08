Milan, allenamento a San Siro a due giorni dall'esordio in campionato

L’attesa è ormai finita. Sia per i giocatori, che per i tifosi, pronti a gremire San Siro quasi in ogni ordine di posto, come mai successo prima a metà agosto.

Milan, pienone a San Siro contro l'Udinese Complice l’inizio anticipato del nuovo campionato il Milan fresco di 19° scudetto ha dovuto attendere solo due mesi e mezzo per disputare la prima partita ufficiale con il tricolore sulle maglie, ma dopo la festa-scudetto di Reggio Emilia e quella sul pullman scoperto l’entusiasmo per la prima partita del nuovo campionato, in programma sabato 13 alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese si è fatto travolgente da settimane, come evidenziato dai numeri degli abbonamenti e dei biglietti venduti, nonostante il periodo vacanziero.

Serie A aI via, il Milan si allena a San Siro La squadra è pronta a rispondere presente e nella giornata di giovedì ha effettuato il penultimo allenamento prima dell’esordio. Come riporta il sito ufficiale del club, la seduta si è svolta direttamente sul prato di San Siro, per decisione di Pioli volta a far testare il terreno di gioco in vista del match contro i bianconeri. La sessione è iniziata con una fase di riscaldamento consistente nell’attivazione muscolare svolta con l'aiuto degli ostacoli bassi e dei coni e proseguita con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni sul possesso, seguite da lavoro tecnico prima della consueta partitella su campo ridotto.