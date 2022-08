Milan, Leao carico: vuole stupire ancora

MILANO - San Siro uguale casa. E’ bastato questo messaggio di Rafa Leao sui social per accendere i tifosi rossoneri in vista dell’esordio casalingo in campionato in programma domani contro l’Udinese. Il giocatore eletto Mvp della passata stagione lancia una nuova sfida a Juve, Inter e le altre pretendenti al titolo. Leao è pronto a cominciare il suo quarto anno in rossonero ma per la prima volta lo fa con una diversa consapevolezza di sé stesso. L’anno scorso era partito in agosto con la missione di sbocciare definitivamente dopo due stagioni di alti e bassi, quest’anno ha l’obiettivo di confermarsi ad altissimi livelli e se possibile migliorare ulteriormente. Il portoghese nel corso di questi mesi in Italia è maturato molto, ha trovato in mister Stefano Pioli un allenatore capace di tirare fuori il meglio e ora vuole proseguire sulla strada intrapresa l’anno passato. Rafa Leao parte come idolo della tifoseria e giocatore più talentuoso della rosa milanista, ma quest’anno con le concorrenti sarà diverso perché l’Inter ha un Lukaku in più, la Roma si presenta con Dybala e la Juventus con la coppia Di Maria-Pogba, i duelli per la palma di miglior atleta della stagione è più che mai avvincente. Leao comunque ha inviato un messaggio a tutti: sta bene a Milano e vuole vincere ancora con la maglia rossonera.