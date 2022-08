Pallone d'oro: Maignan tra i finalisti del Trofeo Yascin di miglior portiere

Mike Maignan è tra i finalisti del Trofeo Yascin , la sezione del Pallone d'oro dedicata ai migliori portieri dell'annata. Il giusto riconoscimento per il numero uno del Milan che, alla prima stagione in rossonero, si è ripetuto, ossia ha vinto ancora una volta il campionato dopo quello con il Lille . Diventando in più partite protagonista di parate eccezionali. È stata France Football, che organizza l'evento, a diramare l'elenco di chi si giocherà questo riconoscimento.

E ancora: Edouard Mendy del Chelsea, Manuel Neuer, del Bayern Monaco, che ha festeggiato ancora una volta la vittoria della Bundesliga, Jan Oblak dell'Atletico Madrid, Kevin Trapp dell'Eintracht di Francoforte e Hugo Lloris del Tottenham. Come potete vedere, sono tutti profili di altissimo livello, i migliori in circolazione al momento in Europa. Con qualche assente illustre, tipo Gigio Donnarumma, non al meglio con il Psg la stagione scorsa pur vincendo la Ligue 1, alternatosi spesso tra i pali con Keylor Navas.

France Football ha diramato anche la lista dei finalisti per il Pallone d'oro 2022 e c'è un altro giocatore del Milan, ossia Rafael Leao, miglior calciatore della scorsa Serie A.