Pioli avvisa il Milan: "Per ripetersi dovremo essere quasi perfetti"

Detto, fatto i campioni d’Italia in carica liquidano l’Udinese per 4-2 nella partita che ha inaugurato la Serie A 2022-’23. Certo, le evidenti distrazioni difensive alla base dei due gol dei friulani non faranno contento il tecnico rossonero, ma il risveglio sottoporta di Ante Rebic , in gol a San Siro dopo quasi 500 giorni, e Brahim Diaz , che non esultava davanti ai propri tifosi da poco meno di un anno, sono argomenti più che sufficienti per iniziare la stagione col sorriso: "Era importante iniziare vincendo, dalla partita di oggi ci portiamo dietro cose positive e alcune da migliorare - le parole di Pioli a 'Dazn' - Dopo lo svantaggio abbiamo giocato 30 minuti di gran calcio, non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato un avversario difficile da superare, pericoloso e fisico. Ci aspetta una bella stagione, abbiamo cominciato bene, ma dobbiamo lavorare perché se non si può pensare di essere perfetti se vogliamo confermarci dobbiamo provare ad essere il più perfetti possibile".

"Difesa? Commessi gravi errori"

Il 3 settembre, però, sarà già derby e allora registrare i meccanismi difensivi diventerà presto una necessità, anche perché già domenica prossima l'avversario si chiamerà Atalanta: "Come a Vicenza abbiamo preso gol subito e questo non va bene. A volte sembriamo più intensi con la difesa alta piuttosto che con quella bassa, è un grave errore su cui dobbiamo lavorare anche perché l’avversario di domenica prossima sarà di assoluto livello, quindi dovremo alzare subito i livelli della nostra prestazione". Il Milan è parso già in buona condizione sul piano atletico: "Ai giocatori piace giocare così, sappiamo che per sviluppare il nostro gioco dobbiamo correre tanto. Se corriamo tanto e bene abbiamo la possibilità di avere il dominio della partita e di sentirci più forti dei nostri avversari”.

"De Ketelaere ha bisogno di tempo"

Poi si va sui singoli, dai goleador di giornata, Rebic e Diaz, all'atteso debutto di De Ketelaere: "Ante è fortissimo, si sa muovere bene, ha fisico, sa legare il gioco e andare in profondità, vede giocate importanti. Sono contento per il gol di Brahim, ha segnato e fatto segnare, ma anche lui come tanti ha giocato alcuni palloni con leggerezza. De Ketelaere? Impressioni molto positive, è un ragazzo molto intelligente. Sa leggere in anticipo le situazioni, ma ha avuto un’estate particolare e non ha ancora la migliore condizione possibile. Sul talento non ci sono dubbi, ma arriva da un campionato diverso e avrà bisogno del tempo necessario per capire questo calcio".