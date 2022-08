Milan al lavoro: Tonali vede l'Atalanta

Buone notizie per Sandro Tonali. Dopo aver seguito da bordo campo i compagni che vincevano 4-2 contro l'Udinese, il centrocampista punta decisamente al rientro per la sfida di Bergamo contro l'Atalanta. Partita tra due squadre che hanno vinto all'esordio. Oggi Tonali ha svolto allenamento personalizzato sul campo e sta decisamente meglio. Anche il resto del Milan si è allenato, in attesa di usufruire di un giorno di riposo per domani, Ferragosto.

Milan: defaticante per chi ha giocato, partitella per gli altri Com'è consuetudine dopo aver giocato il giorno prima, gli undici che sono scesi in campo contro l'Udinese, dopo colazione, hanno svolto un lavoro defaticante in palestra. In campo sono andati tutti gli altri e, dopo l'attivazione muscolare all'interno della struttura, hanno disputato una partita di allenamento, due tempi da 30 minuti, contro la formazione Primavera.