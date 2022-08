Il Milan sorride: allenamento in gruppo per Tonali

Un sorriso per il Milan e per Stefano Pioli: oggi Sandro Tonali ha svolto l'intero allenamento in gruppo, saltando solamente la partitella finale. Il numero otto rossonero era uscito durante l'amichevole del 6 agosto contro il Vicenza e ha saltato l'esordio di San Siro contro l'Udinese. Il problema muscolare sembra però definitivamente alle spalle, tanto che il centrocampista potrebbe giocare domenica con l'Atalanta a Bergamo per la seconda di campionato.