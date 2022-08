Milan, Pioli: "Siamo stati troppo frenetici. Leao deve entrare di più in area"

Per la prima volta nella gestione Pioli il Milan manca l’appuntamento con la seconda vittoria in campionato dopo il debutto vincente. Al 4-2 contro l’ Udinese è seguito l’1-1 in rimonta in casa dell' Atalanta , risultato che non soddisfa l’ambiente rossonero nonostante la buona prestazione offerta al Gewiss Stadium. O forse proprio alla luce di essa.

"L'Atalanta ha fatto due tiri in porta"

Il tecnico emiliano ha però trovato qualche difetto alla prova del suo Milan, prima di commentare il secondo spezzone in rossonero di Charles De Ketelaere e la prova non esaltante di Rafa Leao: "Avremmo dovuto essere meno frenetici nel secondo tempo, nel primo quando loro sono rimasti alti era giusto fare quello che abbiamo fatto cercando la profondità, mentre nella ripresa serviva più palleggio e manovra. Le abbiamo provate tutte, i movimenti per creare difficoltà alla loro difesa sono stati giusti, anche se vorrei che Leao entrasse più in area. Ho messo le due punte con Origi e De Ketelaere sulla trequarti provando a costruire diversamente, ci è mancato poco per vincere la partita, abbiamo avuto tante possibili chiare occasioni da rete che non lo sono diventate per poco. La prestazione comunque c'è stata, abbiamo concesso poco all’Atalanta che è una grande squadra e ha fatto solo due tiri in porta". Una battuta anche sul mercato, ma Pioli non si sbilancia sui possibili arrivi di un difensore e un centrocampista: "Spero solo che Kjaer non ci metta troppo tempo per riprendere la condizione e che Krunic recuperi in fretta".