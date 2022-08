Futre dopo il malore: "Continuerò a combattere"

"Amici, grazie a tutti per il vostro supporto. Continuerò a combattere: mi rimangono ancora molte partite da giocare. Un forte abbraccio". Sono le parole sul proprio account Instagram di Paulo Futre, ex attaccante, in Italia, di Milan e Reggiana, nonché all'estero (con risultati decisamente migliori) di Porto e Atletico Madrid.

Portogallo in ansia per l'ex Milan Futre, dopo il malore Il Portogallo del calcio e non solo era andato in ansia nelle ultime ore dopo che Futre - 56 anni, 41 presenze in nazionale - era stato ricoverato per via di un malore accusato al funerale della madre. Subito ricoverato per accertamenti all'ospedale Barreiro, sulla riva meridionale del fiume Tago, poi trasferito al nosocomio di Santa Maria a Lisbona. Secondo il Mundo Deportivo, le sue condizioni sono state dichiarate stabili con la propria famiglia che ha dichiarato la situazione "sotto controllo. E' stato solo un grande spavento". Ad ogni modo Futre sarà sottoposto a tutti i test strumentali del caso.