Milan, Leao va di corsa all'incrocio De Ketelaere

MILANO - Carburazione lenta, non bastano i centocinquanta minuti giocati fino ad ora, il miglior Leão deve ancora arrivare. Quello da sufficienza stiracchiata visto finora, non ha molto a che vedere col trottolino tutto nerbo e qualità che ha fatto la differenza l’anno scorso. La sostituzione a Bergamo è l’ultimo frame del portoghese, che sabato potrà prendere al volo l’occasione di svoltare. Lasciandosi la discontinuità di inizio stagione alle spalle. In un reparto che presto avrà l’effetto di una miscela esplosiva: il Leão dei 14 gol segnati nella passata stagione, è intenzionato a ritrovare il passo. Patrimonio del Milan, al punto che la società mette in cantiere fin d’ora il rinnovo contrattuale - la scadenza al 2024 è sempre un pensiero in più - per scrollarsi di dosso ogni timore. Il Chelsea è in agguato, ma il portoghese resta un punto fermo.