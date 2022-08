Sassuolo-Milan: Pioli senza Rebic e Origi, Kjaer titolare?

Turnover programmato e turnover obbligato. Stefano Pioli è partito per Reggio Emilia con il Milan senza due giocatori, che sono rimasti a Milanello. Si tratta di Ante Rebic e di Divock Origi , entrambi non in perfette condizioni fisiche per affrontare il Sassuolo . Fosse stata l'ultima partita dell'anno scorso, quella decisiva per lo scudetto, i due attaccanti sarebbero partiti con la squadra, ma in questo momento è inutile rischiare con il derby con l' Inter all'orizzonte (si gioca sabato prossimo).

Milan a Reggio Emilia: le scelte di Pioli

Rebic ha problemi alla schiena, Origi una lieve infiammazione. È stato sufficiente per escludere tutti e due dalla trasferta di domani. Niente Mapei Stadium per loro, anche se probabilmente sarebbero partiti titolari proprio in nome del turnover che ha in mente Pioli. E che coinvolgerà pure la difesa: si dovrebbe vedere dal primo minuto Simon Kjaer, che farebbe coppia con Tomori. Kalulu si accomoderebbe in panchina. Per il danese la maglia da titolare ci sarebbe dopo esattamente nove mesi. Non avendo i 90' nelle gambe, però, Kjaer a un certo punto lascerebbe spazio a Gabbia.