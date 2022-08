"Anche New York Yankees, LeBron James e Drake pronti a investire nel Milan"

"Cartinale ritiene il Milan un gigante addormentato"

Il Financial Times aggiunge: "Cardinale ritiene il Milan un 'gigante addormentato' e vuole riportarlo ai fasti di un tempo, anche a livello internazionale. Gli Yankees sono tra i più grandi marchi nello sport, con un record di 27 campionati delle World Series della Major League Baseball. La squadra è di proprietà della famiglia Steinbrenner dal 1973, quando il defunto patriarca George pagò 8,8 milioni di dollari per il franchise, che ora è valutato da Forbes a 6 miliardi di dollari. Gli Yankees sono comproprietari, con il City Football Group di Manchester, della franchigia del New York City FC della Major League Soccer con sede negli Stati Uniti. Cardinale ha lavorato con i New York Yankees per decenni, anche durante i suoi anni alla Goldman Sachs. Gli Yankees lavoreranno a stretto contatto con il Milan mentre per quanto riguarda Main Street, LeBron James, Iovine e Drake saranno investitori passivi nel Milan attraverso il fondo e non hanno preso partecipazioni dirette".