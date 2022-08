Maignan: “Mi aspettavo di vincere subito, vi racconto un aneddoto con Ibra”

Mike Maignan è nato per vincere. Non ci credete? In due anni ha portato a casa due titoli, quello francese e quello italiano. Ai tifosi del Milan , poi, ha fatto dimenticare in fretta Gigio Donnarumma . A Dazn, nell'intervista integrale mandata in onda oggi, il numero uno rossonero racconta tutto dall'inizio: “La prima cosa che ho detto è che volevo portare insieme a tutti i miei compagni il Milanal suo livello, mi aspettavo di vincere subito”.

Maignan: “Hanno fatto dei paragoni con Gigio, ma non m'importa”

Donnarumma per un po' è stato un'ombra sulla testa del portiere francese: “L'anno scorso non ho sentito la pressione, anche se inevitabilmente ho visto che la gente ha fatto molti paragoni tra me e lui. A me però questo non cambia niente". Spalle larghe e pedalare (pardon, parare), anche perché c'è una guida come Pioli: “Il mister ci parla sempre prima di ogni partita, ogni giorno, per trasmetterci volontà e fiducia. Prima e durante l'intervallo del derby decisivo dello scorso campionato, ha parlato con tutti noi per farci sentire la fiducia". Pioli è sempre di più on fire.