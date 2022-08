Milan, il ritorno di Kjaer: "Sassuolo? Strano vederli esultare per un pareggio"

Kjaer: "Sono passato dal Pallone d'Oro all'infortunio"

Ora, dopo la lunga riabilitazione e dopo aver festeggiato da spettatore la conquista dello scudetto, ecco la prima partita ufficiale sul campo del Sassuolo, proprio quello del Tricolore, seppur conclusa in anticipo per prevenire fastidi muscolari. Intervenuto ai microfoni di DAZN l’ex giocatore di Palermo e Roma ha tranquillizzato sulle proprie condizioni: "Sto bene, ma ho avvertito una sensazione che non provavo da quando avevo 24 anni. Ho sentito tirare davanti e dietro e ho chisto il cambio per non stirarmi. Dieci anni fa non avrei mai chiesto di uscire all'80', ma non posso rischiare di farmi male ancora". Quindi l'amara riflessione a 'Milan TV': "Il calcio ti cambia in un secondo: ero al Pallone d'Oro, un sogno per me, e due giorni dopo mi sono rotto il crociato. Ma non ho mollato e sono qui".

Milan prevedibile, la riflessione di Kjaer

Poi sull'andamento della partita: "Non siamo contenti, volevamo vincere. Abbiamo fatto meglio di loro, ma per me è stata una sorpresa che il Sassuolo abbia giocato così, sono stati tutti dietro ed erano contenti di fare un punto, hanno tirato in porta solo nell'azione del rigore. Ci è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio e nella lettura del gioco, loro erano tutti dietro la palla e non abbiamo saputo attaccarli nel modo migliore".