Milan, Pioli suona la carica in vista del derby: "In campo con la nostra identità"

"Lavoriamo con convinzione e identità. Bisogna portare avanti le nostre idee, vogliamo giocare al meglio. In una partita come il derby, servirà muoversi bene in entrambe le fasi". Suona la carica Stefano Pioli, in vista di Milan-Inter, in programma domani (sabato 3 settembre) alle 18 allo stadio "Giuseppe Meazza".

Milan, Pioli: "Mercato? Investire sui giovani talenti è un principio comune" Il tecnico rossonero non ha mancato di analizzare il mercato estivo appena concluso con gli arrivi dei vari De Ketelaere, Thiaw, Vranckx, Adli, Dest e Origi: "Investire nei giovani di talento è un principio comune qui al Milan, ma in questa lunga sessione abbiamo anche avuto modo di confermare lo zoccolo duro dello Scudetto per poter dare continuità al nostro progetto".