Vranckx esulta: “Il Milan grosso passo avanti per me”

Si ingrossa la colonia belga del Milan con l'arrivo del centrocampista 19enne Aster Vranckx , proveniente in prestito dal Wolfsburg . Il giocatore si è presentato ai microfoni di Milan Tv, dimostrando già buona personalità: “Credo che venire al Milan sia un grosso passo avanti per la mia carriera, proverò a dare il massimo per il club sperando di vincere di nuovo lo scudetto”.

Vranckx crede che il lavoro aiuti a raggiungere i tuoi sogni: “Secondo me non ci sono limiti nella vita, devi continuare a spingere verso i tuoi sogni, senza mai arrenderti". Poi si descrive: “Sono un centrocampista con molta gamba e forza e ho anche una buona qualità”.

Parla dei connazionali: “Penso sia bello che ci siano così tanti giocatori belgi, conosco Saelemaekers e Origi ma non bene quanto De Ketelaere. Charles mi ha detto che questo è un ottimo club, i giocatori e l'ambiente sono buoni perciò mi sono sentito subito bene quando sono arrivato".

Vranckx: “Il numero 40? Mi è sempre piaciuto”

Come tanti, manda indietro il nastro per parlare di Milan: “Quando penso al Milan, penso a giocatori come Ronaldinho e Kakà, che sono giocatori che mi piacciono molto - aggiunge - Da quello che ho sentito e visto, la serie A è molto tattica e c'è molta qualità in questo campionato. Non vedo l'ora di iniziare a giocare".

Non ci sono particolari curiosità alla base della scelta del numero 40: “E' quello con cui ho iniziato la mia carriera, mi è sempre piaciuto e ho fatto cose buone con questo numero. Perciò l'ho preso di nuovo”.