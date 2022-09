Milan, nel derby irrompe De Ketelaere

MILANO - Sarà il primo derby milanese di Charles De Ketelaere, l’unico volto nuovo tra i milanisti rispetto all’anno scorso contro l’Inter. Il colpo da 35 milioni di euro dell’estate rossonera ha già mostrato nei quattro match d’inizio campionato di avere stoffa e qualità da vendere, ma stasera il pubblico di fede milanista gli chiederà qualcosa in più. Per entrare nella storia dei derby, com’è successo l’anno passato a Giroud con una doppietta, serve qualcosa di speciale. L’attesa sarà tutta per lui, e il belga non avrà timore a gestire la pressione. D’altronde lo ha dimostrato già in occasione della partita a San Siro contro il Bologna davanti a 70 mila spettatori con uno splendido assist per Leao. De Ketelaere aveva già sfidato in passato Simone Inzaghi, nel 2020 negli spareggi Champions League, quando l’attuale tecnico nerazzurro guidava la Lazio. In quell’occasione De Ketelaere, con la maglia del Bruges, colpì una traversa nei minuti finale della gara spaventando Inzaghi, due anni dopo il belga proverà ad essere più preciso in area di rigore. Con lui si sprecano i paragoni con i gradi del passato milanista, in particolare con Ricardo Kakà, a segno nella sua prima partita contro l’Inter.

Milan all’attacco Il 21enne belga verrà posizionato da Pioli dietro la punta, con il compito d’inserirsi in area di rigore e soprattutto di mettere Olivier Giroud nelle condizioni migliori per essere letale. Sarà ancora il francese a dover sfidare la difesa nerazzurra, specialmente per le condizioni fisiche degli altri tre attaccanti in rosa. Se l’Inter non potrà contare su Lukaku, il Milan non avrà la possibilità di schierare Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Quest’ultimo non ha recuperato dal problema alla schiena e ieri non si è allenato con il resto della squadra a differenza di Divock Origi. La punta ex Liverpool andrà in panchina dopo aver smaltito un’infiammazione: non è pronto per giocare novanta minuti, sarà però utile per un ingresso a partita avviata.