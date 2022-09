Milan-Inter, la nazionale del Portogallo esalta Leao: “Un leone a piede libero a Milano”

Il derby di Milano è stato esaltante per Leao: doppietta e assist per Giroud. Si può dire che l'ha vinta lui la stracittadina contro l'Inter. Prima ha firmato il pareggio, dopo il gol di Brozovic, poi ha regalato a Giroud il gol del 2-1, quindi ci ha pensato di nuovo personalmente, con uno slalom in area di rigore, ad allungare le distanze, rendendo vana la prodezza successiva di Dzeko. Questa prestazione monstre non è passata sotto silenzio in Portogallo, naturalmente.

Leao superstar, tutto il Portogallo si esalta Proprio mentre un certo Cristiano Ronaldo pare in declino, il Portogallo scopre di avere un nuovo campione, Rafael Leao. Che potrebbe diventare la guida della nazionale ai prossimi Mondiali e non solo. Ha demolito l'Inter, ieri, l'attaccante e ora si gode titoli e complimenti. La selezione portoghese, sui social, così ha descritto il pomeriggio d'oro del campione: “C'è un leone (Leao in portoghese, nda) a piede libero a Milano. Rafael Leao risolve il derby della Madonnina con 2 gol e tante classe!”.