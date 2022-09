Milan-Inter, scintille tra i giocatori: spuntano nuovi video sui social

Il primo derby della stagione tra Milan e Inter, che si affronteranno almeno altre due volte tra la gara di ritorno e la finale di Supercoppa italiana di gennaio, in attesa di eventuali sfide anche in Coppa Italia, ha lasciato strascichi non riguardanti solo il risultato del campo.

Detto a parte del caso sollevato dai cori antisemiti dei tifosi dell’Inter prima dell’ingresso in campo delle squadre, commentato con amarezza dal Milan che ha prontamente segnalato l’episodio alla Procura, il 3-2 dei campioni d’Italia, con annesso controsorpasso in classifica, ha aperto la crisi della squadra di Simone Inzaghi, al secondo ko stagionale con otto gol subiti in cinque partite, ma ha soprattutto stappato rivalità e tensioni mai del tutto sopite, in particolare tra Hakan Calhanoglu e l’ambiente milanista.

Theo-Calhanoglu, scintille prima del derby

Dopo essere stato protagonista con un gol su rigore e annessa esultanza nel derby d’andata dello scorso anno, il turco ha vissuto solo delusioni nelle altre stracittadine di campionato giocate con la maglia dell’Inter, dalla sostituzione di Inzaghi nella sfida di ritorno dello scorso anno, valsa un bel pezzo di scudetto, all’errore fatale in uscita che sabato ha dato il là all’azione del momentaneo 1-1 rossonero di Leao. Il tutto è avvenuto poco dopo lo screzio avuto con Theo Hernandez al momento delle strette di mano nel pre-partita. Calhanoglu ha evitato di dare il cinque al francese, la reazione di Theo è stata immediata, con un buffetto sulla testa dell'ex compagno che gli ha, più o meno scherzosamente, tirato la maglietta. In apparenza era tutto finito lì, ma la tensione è durata per tutta la gara, con un primo tempo pieno di falli e entrate dure e scontri pericolosi, come quello in avvio tra lo stesso Theo e Dumfries.

Milan-Inter, la furia di Krunic e Rebic

E non è ancora finita, perché se Calhanoglu è stato anche “citato” da Pioli, che ha usato un aforisma del turco appendendo negli spogliatoi durante la settimana la sua frase storica “Abbiamo il fuoco dentro” per caricare il gruppo, dai social continuano a spuntare video che manifestano l’elevato grado di elettricità del match. Uno di questi riprende Ante Rebic, seduto al fianco di Rade Krunic nel palco degli indisponibili a San Siro, nervoso evidentemente per una decisione arbitrale o comunque un’azione di gioco e scattare in piedi brandendo una bottiglietta e minacciando di lanciarla in campo, gesto poi non effettuato. Tensione alta anche da parte dello stesso Krunic, immortalato mentre si rivolge a soggetti non identifciati sul campo in modo concitato.