Salisburgo-Milan, Calabria: "La Champions deve essere casa nostra"

Milan, Calabria sulla Champions: "Non vediamo l'ora di cominciare"

Dopo la vittoria del derby della Madonnina contro l'Inter (3-2 reti di Leao e Giroud) tutto il Milan sarà sicuramente carico e pronto anche a dire la sua in Champions League: "Siamo impazienti di iniziare. Siamo pronti, tutti non vediamo l'ora di partecipare a questo torneo. Una competizione come la Champions deve essere la nostra casa, siamo totalmente pronti per domani".

Calabria e tutto il Milan si augura di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, quella del ritorno in Champions, quando, trovandosi ovviamente in quarta fascia, dovette affrontare un girone infernale che comprendeva anche Liverpool e Atletico Madrid: "La scorsa stagione credo sia stato uno dei gironi più complicati della storia della Champions, dal punto di vista del gioco è stato un discreto girone. Giocare a questo livello ti fa migliorare, vedo una formazione davvero matura. Il ritmo è davvero più alto, in Italia è difficile trovare partite così. È solo un bene giocare queste partite e siamo pronti. Non vedo l'ora che sia domani alle 21".

Calabria sui nuovi arrivi: "Hanno voglia di dimostrare il proprio valore"

In questa finestra estiva di trasferimenti il Milan ha operato abbastanza bene considerando il poco budget messo a disposizione da Elliot. La stella del mercato è stato senza dubbio il belga Charles De Ketelaere, arrivato dal Bruges dopo una lunga trattativa.

Calabria parla davvero bene di Charles e di tutti i nuovi acquisti: "Sono colpito dalla voglia di tutti di dimostrare il proprio valore: ho osservato ragazzi maturi e preparati. Dei bravi ragazzi fuori e desiderosi di apprendere. A De Ketelaere non manca certamente il talento, è ottimo con la palla e ha tempi di gioco pazzeschi senza palla. Non credevo che Origi avesse questo tipo di forza fisica, è davvero potente e credo potrà darci una grande mano durante la stagione".

Calabria è sicuro: "Le partite della scorsa stagione sono servite"

Le batoste prese lo scorso anno, dice Calabria, saranno sicuramente utili per affrontare di nuovo la competizione: "Certamente ci è servito parecchio, specialmente le gare contro Liverpool e Porto ci hanno fatto comprendere l'intensità che c'esiste in questo torneo. Il ritmo è parecchio più elevato rispetto all'Italia e abbiamo acquisito quello che ci serviva per migliorare dall'anno scorso".

Come detto, Calabria è ormai uno dei senatori del Milan, essendo in rosa da molto più della maggior parte dei suoi compagni (la prima maglia del Milan l'ha indossata nel 2007 nelle giovanili). Manca ancora molto per raggiungere i livelli e la gloria dei mostri sacri e dei Milan migliori della storia, ma senza dubbio la strada intrapresa è quella giusta: "Credo che servirà ancora del tempo per raggiungere le leggende. È un processo davvero lungo, ci sono formazioni molto più pronte di noi soprattutto a livello economico: serve anche questo potere qua. Faremo del nostro meglio per affrontare al meglio questa competizione. Siamo il Milan, un giorno vogliamo puntare a vincere: in questa stagione pensiamo gara dopo gara e non ci poniamo limiti. Spero che un giorno potrò fare quello che ha fatto Paolo (Maldini, ndr), è quello a cui vogliamo arrivare".