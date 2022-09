Milan, ufficiale: Krunic firma il rinnovo fino al 2025

Krunic, 92 presenze e 2 reti con la maglia del Milan

Per il classe 1993 ex Empoli, che attualmente ha affrontato un problema muscolare, una crescita costante nella sua esperienza meneghine. Con il Diavolo, il centrocampista bosniaco ha totalizzato - in tutte le competizioni in cui è stato impiegato - 92 presenze e 2 reti, entrambe realizzate nella stagione 2020-2021. La prima a Glasgow nella vittoria per 3-1 contro il Celtic in Europa League e la seconda a Verona contro l'Hellas (2-0 per la band di Stefano Pioli).