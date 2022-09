Milan, ecco Thiaw: "Voglio convincere Pioli, Maldini un simbolo"

Milan, Thiaw: "Voglio convincere Pioli, mostrerò la mia forza"

"Per me è tutta una novità rispetto alla Germania - ha detto l'ex Schalke 04 -. Sono allenamenti intensi, non lunghissimi, ma pieni di tattica. Sono qui da poco, ma ho già imparato molto; è diverso rispetto a ciò che si fa in Bundesliga, qui posso imparare tanto. Convincere mister Pioli ha inserirmi in lista Champions? Penso che non basti trovare un motivo convincente, ma offrire tutto un pacchetto di qualità che io cercherò di mettere in mostra: cercherò di mostrare aggressività, la mia forza, mettendomi al servizio della squadra per provare a convincere il mister a inserirmi, da gennaio, in lista".