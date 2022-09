Milan, ufficiale il rinnovo di Tonali: "Simbolo di determinazione"

È arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo tra Sandro Tonali e il Milan . Il centrocampista rossonero ha firmato un nuovo contratto di cinque anni , in scadenza il 30 giugno 2027 .

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro Tonali fino al 30 giugno 2027 - è la nota diffusa dal club meneghino -. Sandro, arrivato al Milan nel 2020, è simbolo di determinazione e senso di appartenenza ai colori rossoneri". Tonali avrà un sostanzioso aumento di ingaggio dagli attuali 1,5 milioni a 2,5 milioni di euro. Quello del giocatore lodigiano è il secondo rinnovo in due giorni: giovedì aveva prolungato un altro centrocampista, Rade Krunic .

Tonali: Milan riconoscente per il sacrificio del 2021

Maldini e Massara sono riconoscenti al giocatore per il sacrificio di un anno fa, quando rinunciò a una parte di stipendio per agevolare la trattativa per il riscatto dal Brescia. Tonali, una delle note più liete del Milan dello scudetto e pedina importante nello scacchiere di Stefano Pioli, ha disputato finora 87 partite con il club rossonero, andando a segno 5 volte.