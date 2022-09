Milan: Origi in Belgio per curarsi, tornerà a disposizione dopo la pausa

Oltre alla Dinamo Zagabria , Divock Origi salterà certamente anche il big-match di campionato contro il Napoli . Il problema tendineo alla coscia proveniente dall'infortunio dello scorso maggio ai tempi del Liverpool , non dà pace all'attaccante belga, già arrivato malconcio al Milan in estate.

Ora, dagli ultimi esami l'attaccante classe 1995 è stato dichiarato clinicamente guarito, ma gli strascichi sarebbero difficili da eliminare. Per farlo, Origi volerà in Belgio, dove approfitterà della convocazione della nazionale per sottoporsi alle cure dello staff medico dei Diavoli Rossi, in accordo con quello rossonero , con cui intercorre un ottimo rapporto e conosce perfettamente lo "storico" degli stop di Divock.

Milan, ecco quando tornerà Origi. E anche Rebic...

L'attaccante tornerà quindi a disposizione dopo la pausa riservata alle nazionali. La partita a cui fare riferimento, per il tecnico rossonero Stefano Pioli, sarà Empoli-Milan, in programma sabato 1° ottobre allo stadio "Carlo Castellani" alle 20,45. Pioli che, sia per Dinamo Zagabria che per Napoli, sempre in attacco, dovrà fare a meno anche di Ante Rebic, alle prese con un'ernia del disco.