Milan, Tonali irrefrenabile: è il miglior 'playmaker creator' Under 25 al mondo

Chi lo ferma più? Sandro Tonali guadagna riconoscimenti su riconoscimenti. Elemento fondamentale del Milan di Stefano Pioli, avviato verso una grande carriera anche in Nazionale se continuerà su questi livelli. Il Cies lo ha eletto infatti miglior 'playmaker creator' al mondo tra gli Under 25. Vale a dire che non c'è nessuno come lui che crea e costruisce dal basso.