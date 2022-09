Milan, per Diaz e De Ketelaere staffetta pronta sulla trequarti

MILANO - Dubbio assortiti e scelte delicate per sbloccare necessariamente il Milan, nella serata che invita a vincere a San Siro in Champions dopo nove anni. Brahim Diaz o De Ketelaere, nel trafficato reparto che è la trequarti di Pioli . Quel guizzo atteso da sette partite, cercato dal belga - che a Genova, prima dell’annullamento, aveva anche trovato la via della rete seppure in modo casuale - prossimo alla sua seconda occasione rossonera in Europa, è uno dei contenuti pre-partita. Ma Diaz ha preso il largo, nelle idee della vigilia. Riflettori su entrambi, come normale che sia, stasera contro la Dinamo Zagabria. La staffetta rientra nell’ordine naturale delle cose: a partita in corso succederà. Il contesto europeo stuzzica l’appetito di De Ketelaere, al momento in ballottaggio con Diaz per una maglia da titolare e sempre nella casella di trequartista centrale. Variazioni sul tema, nel suo primo spicchio di carriera al Milan, per adesso non sono previste. Mentre lo spagnolo ha il numero dieci sulle spalle e qualcosa vorrà dire: pian piano sta scalando le gerarchie, almeno in vista dell'Europa. La grande occasione è in arrivo.

Diaz, il compleanno del gol

Destinato, quindi, a prendersi la titolarità a scapito di De Ketelaere. Brahim Diaz ha giocato dall'inizio la metà delle partite di campionato per il momento: logiche rotazioni, moltiplicando gli impegni e scendendo in campo ogni tre giorni. Ma stasera Pioli dovrebbe scommettere sul ragazzo che la Champions a 23 anni l’ha già giocata con tre maglie diverse. E tutt’altro che banali. Manchester City, Real Madrid e Milan: domani l'unico gol di Diaz nella manifestazione compie un anno, era una serata di debutto rossonero nel girone ad Anfield contro il Liverpool. A proposito di esordi, in quello del campionato in corso Diaz ha segnato (Milan-Udinese) ma la continuità è andata a esaurirsi strada facendo. Il dubbio, inevitabilmente, si riproporrà anche contro il Napoli. Il presente impone al Milan di studiare la formula giusta per svoltare in Europa.

Attesa De Ketelaere

Mentre il vero De Ketelaere è atteso a stretto giro. Anche perché, appunto, siamo nel cuore di una settimana rovente per il Milan. Un doppio appuntamento in cui il popolo di San Siro vuole alzare i decibel per De Ketelaere. Il belga dal passo cadenzato finora ha incantato decisamente a sprazzi. Lontano dai quasi quaranta milioni di valutazione che il Milan ha fissato con il Bruges un mese e mezzo fa. Può giocare anche più avanzato, e la tentazione per Pioli c'è stata. Ma oggi certi equilibri non verranno toccati. Intanto per De Ketelaere c’è già un dato interessante: le prime sei giornate di campionato lo promuovono infatti come miglior dribblatore tra i nuovi arrivati in serie A, al secondo posto nella classifica generale. Su quattordici tentati, gliene sono riusciti undici. Tradurre il tutto in numeri realizzativi, è la missione del talento milanista. L'attesa è anche per lui, fosse pure per uno spezzone in corso d'opera contro la Dinamo.