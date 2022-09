Maldini: "Siamo più forti dell'anno scorso. Rinnovo Leao? La volontà del club c'è"

Maldini: "A fare strada in Europa sono sempre i club più ricchi"

Nel dna del Milan c'è l'Europa e le sette Coppe Campioni/Champions League in bacheca. Maldini però mantiene i piedi per terra e spiega quali possono essere le ambizioni realistiche dei rossoneri in un calcio dove conta sempre di più l'aspetto economico: "Quest'anno non siamo pronti per puntare la finale di Champions, ma il campo poi dice sempre l'ultima parola e se ci sarà occasione ce la prenderemo. Non bisogna mai andare oltre le proprie possibilità economiche, ma l’anno prossimo queste saranno superiori perché ci saranno più ricavi, poi per competere per vincere la Champions ci vorrà qualcosa in più. Ormai è un calcolo quasi matematico, agli ottava vanno sistematicamente le squadre con più ricavi". Infine una battuta scherzosa sul proprio modo di vivere le partite: "Dalla tribuna è difficilissimo... Non riesco a stare fermo, chiedo sempre cose a Massara che non mi risponde mai… È una sofferenza enorme e mi sento solo...".