Milan, numeri sorprendenti senza Leao: ma un precedente fa sperare il Napoli

Milan, un solo ko senza Leao: contro il Napoli...

Insomma, inevitabile essere preoccupati alla vigilia della sfida contro il miglior attacco del campionato e della Champions League, al quale le alternative in attacco non mancheranno nonostante la pesante azzenza di Victor Osimhen. Eppure, guardando i precedenti in cui il Milan è stato costretto a rinunciare a Leao, in casa rossonera può farsi largo un discreto ottimismo. In nove gare in cui il portoghese è stato fuori non per scelta tecnica, bensì solo per infortunio o squalifica, tutte dal novembre 2020 in poi, il Milan ha vinto in sei occasioni con due pareggi e una sola sconfitta. Peccato che quel ko risalga proprio alla partita casalinga contro il Napoli della scorsa stagione, lo 0-1 del 19 dicembre 2021 deciso da un gol di Eljif Elmas. In quella partita, come in altre cinque giocate dal Milan senza Leao, era assente anche Rebic. Eppure i rossoneri, eccetto che nella gara contro la squadra di Spalletti, seppero sempre trovare soluzioni alternative per andare in gol e vincere anche se alcune di queste, come Franck Kessié, autore di una doppietta nel 4-2 di Empoli del 22 dicembre 2021, o Zlatan Ibrahimovic, in rete nel 3-2 alla Fiorentina del marzo 2021, per motivi diversi non saranno a disposizione di Pioli contro il Napoli.