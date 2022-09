Milan, Leao riaccende la polemica sui social dopo l'espulsione

Rafael Leao non ha ancora digerito l'espulsione rimediata contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, che gli impedirà di giocare contro il Napoli domenica sera a San Siro. L'esterno portoghese, contro i blucerchiati, è stato buttato fuori dall'arbitro Fabbri per doppia ammonizione: prima sanzione per una sbracciata larga su Bereszynski , seconda per una rovesciata ritenuta pericolosa. Il giocatore rossonero ha colpito sul volto Ferrari e il fischietto di Ravenna non ha avuto dubbi, estraendo il secondo giallo.

Milan, Leao polemico sui social dopo l'espulsione

Una decisione non gradita da Leao e dal Milan. I rossoneri, alla fine, sono riusciti ugualmente a conquistare tre punti importanti a Genova, ma adesso contro il Napoli dovranno fare a meno del miglior giocatore della Serie A dello scorso campionato. Il portoghese non sarà tra i protagonisti in campo, ma nel frattempo si è fatto notare per un tweet polemico: durante Salernitana-Lecce, Mazzocchi con una rovesciata ha colpito in faccia un avversario ma non sono stati presi provvedimenti dall'arbitro. Leao ha condiviso il video di un tifoso che ha commentato: "Non è un giocatore del Milan quindi niente ammonizione".